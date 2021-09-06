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Майкон: У нас были неплохие результаты с Интером и Реалом, но они остались в прошлом сезоне
Сейчас все нужно начинать сначала
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полузащитник "
– Это важная пауза, потому что во многом нужно прибавлять. Всегда есть куда расти. Обычно у нас очень плотный календарь и постоянные матчи, а сейчас достаточно времени, чтобы исправить свои ошибки и стать лучше. Так что возникшей паузой мы стараемся максимально воспользоваться на тренировках.
– В отсутствие сборников удается поработать над тактическими идеями Роберто Де Дзерби?
– Да. Когда у Мистера полный состав, он уделяет внимание всем, а в такой ситуации он может специфически отрабатывать какие-то моменты с определенными игроками. В любом случае это заставляет команду расти.
– В группе Лиги чемпионов у вас вновь "Интер" и "Реал"…
– Да, как и в прошлом году! Очень сильные, топовые мировые команды. У нас были с ними неплохие результаты, но они остались в прошлом сезоне. Сейчас нужно работать. Одна из главных целей – провести отличную кампанию в Лиге чемпионов. Но прежде всего у нас есть матч чемпионата с "Днепром-1", на котором мы и концентрируемся. Самая важная игра – всегда следующая. Мы должны показать хороший футбол.
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