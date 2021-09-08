Шахтер реализует билеты на выездной матч с Шерифом в Лиге чемпионов

"Шахтер" начал продажу билетов на выездной матч против "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн - прим.). На стадионе "Шериф" разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим "горняки" смогут реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.

Детальнее ознакомиться со схемой покупкой билетов можно на официальном сайте "Шахтера".

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.