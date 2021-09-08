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Шахтер реализует билеты на выездной матч с Шерифом в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Стоимость билета в фан-сектор – 15 долларов

Шахтер реализует билеты на выездной матч с Шерифом в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на выездной матч против "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн - прим.). На стадионе "Шериф" разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим "горняки" смогут реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.

Детальнее ознакомиться со схемой покупкой билетов можно на официальном сайте "Шахтера".

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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