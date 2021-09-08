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Шахтер реализует билеты на выездной матч с Шерифом в Лиге чемпионов
Стоимость билета в фан-сектор – 15 долларов
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" начал продажу билетов на выездной матч против "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн - прим.). На стадионе "Шериф" разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим "горняки" смогут реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.
Детальнее ознакомиться со схемой покупкой билетов можно на официальном сайте "Шахтера".
Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
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