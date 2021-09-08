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Вернидуб: Как и у любой команды, у Шахтера есть слабые места

Лига Чемпионов
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Шериф Вернидуба сыграет с Шахтером уже 15 сентября

Вернидуб: Как и у любой команды, у Шахтера есть слабые места

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матчей с донецким "Шахтером" в группе Лиги чемпионов.

- В первом же туре Лиги чемпионов вашей команде предстоит играть с донецким "Шахтером". Игр с его участием в нынешнем сезоне много видели?

- За матчами чемпионата Украины слежу регулярно. И не только с участием "Шахтера", а и "Динамо", "Зари" по сей день смотрю с удовольствием. Если есть возможность, то стараюсь смотреть много игр УПЛ. Придет время – будем "Шахтер" изучать детально. А пока у нас задача после паузы, вызванной матчами сборных, собраться вместе и подготовиться к игре чемпионата Молдавии с "Петрокубом" - клубом, с которым у нас идет борьба за чемпионство. С ним мы должны сыграть 12 сентября в Тирасполе, а потом уже будем думать о "Шахтере".

- Какую особенность в модели игры, исповедуемой Де Дзерби, заметили?

- Если говорить о нынешнем "Шахтере", то у него сильная атакующая линия. Первое, что хотелось бы отметить в игре соперника: если горнякам дать пространство, то они умело выбегают в контратаки. Сложно будет их поймать, поэтому нельзя им его давать. Ну, а второе – если брать по последней игре с "Монако", то в большей степени донетчане играли от обороны. Сначала побежали вперед, так как жизнь заставила забить столь необходимый мяч. А потом действовали от обороны.

Так сложилось, что "Монако" очень много не забил, хотя моментов для этого было достаточно. "Шахтер" же наоборот – свой шанс использовал, поэтому он и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

- Уязвимые места "Шахтера" определили?

- Они, конечно же, есть. Как и у любой команды. Но об этом я говорить не хочу, так как с этим соперником нам предстоит встречаться 15 сентября. Вот после игры посмотрим – увидели мы эти уязвимые места или нет.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday

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