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Де Дзерби: Шесть очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит
Наставник прокомментировал предстоящие матчи "горняков" в ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов
"Будем готовиться, зная, что "Интер" и "Реал" – два больших клуба. Но в то же время нам надо понять, что 6 очков в матчах с "Шерифом" нам никто не подарит. Их нужно выбороть. Считаю, придется попотеть. Матчи с "Шерифом" будут очень тяжелыми.
"Реал" и "Интер" поменяли тренеров, пополнились новыми игроками. Я хорошо их знаю. Мы уже встречались с Анчелотти, когда он тренировал "Наполи". А с Индзаги – в период его работы в "Лацио". Мы не однократно противостояли друг другу", – сказал Де Дзерби.
Напомним, что первый свой матч в Лиге чемпионов "горняки" сыграют на выезде против "Шерифа" в Тирасполе. Игра состоится 15 сентября и начнется в 19:45.
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