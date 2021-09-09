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Де Дзерби: Шесть очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Наставник прокомментировал предстоящие матчи "горняков" в ЛЧ

Де Дзерби: Шесть очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов

"Будем готовиться, зная, что "Интер" и "Реал" – два больших клуба. Но в то же время нам надо понять, что 6 очков в матчах с "Шерифом" нам никто не подарит. Их нужно выбороть. Считаю, придется попотеть. Матчи с "Шерифом" будут очень тяжелыми.

"Реал" и "Интер" поменяли тренеров, пополнились новыми игроками. Я хорошо их знаю. Мы уже встречались с Анчелотти, когда он тренировал "Наполи". А с Индзаги – в период его работы в "Лацио". Мы не однократно противостояли друг другу", – сказал Де Дзерби.

Напомним, что первый свой матч в Лиге чемпионов "горняки" сыграют на выезде против "Шерифа" в Тирасполе. Игра состоится 15 сентября и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 12:14
Дзе это второй Ротань --на старте упл потерять 5 очков и в ЕК они не потянут--много говорит он обыкновенный физрук которых у нас своих хватает
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 11:59
Вперёд Шериф
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 10:01
Все будет норм!
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