Де Дзерби: Шесть очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов

"Будем готовиться, зная, что "Интер" и "Реал" – два больших клуба. Но в то же время нам надо понять, что 6 очков в матчах с "Шерифом" нам никто не подарит. Их нужно выбороть. Считаю, придется попотеть. Матчи с "Шерифом" будут очень тяжелыми.

"Реал" и "Интер" поменяли тренеров, пополнились новыми игроками. Я хорошо их знаю. Мы уже встречались с Анчелотти, когда он тренировал "Наполи". А с Индзаги – в период его работы в "Лацио". Мы не однократно противостояли друг другу", – сказал Де Дзерби.