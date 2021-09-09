Шериф за сутки распродал билеты на матч с Шахтером

Стартовый поединок "Шерифа" в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж.

Как сообщает Meta-ratings, в первый же день продажи напротив стадиона в Тирасполе можно было увидеть большое количество скопившихся машин с приднестровскими и молдавскими номерами, владельцы которых приобретали билеты в кассах домашней арены "Шерифа". Параллельно они реализовывались и на одном из местных билетных сайтов, который из-за нахлынувшей волны покупателей не обошелся без технического сбоя.

Желающих не отпугнуло и то, что билет будет именной, при покупке которого болельщик должен предъявить паспорт, указать домашний адрес и телефон.

Отметим, что по решению УЕФА стадион может заполниться лишь на 50 процентов от своей вместимости.

Учитывая, что 13-тысячная главная арена спорткомплекса "Шериф" сможет принять лишь 6500 зрителей, билеты были проданы очень быстро. Их размели всего за сутки – к обеду вчерашнего дня не осталось ни одного.

Что касается болельщиков "Шахтера" из Украины, то для них будет выделен один из секторов стадиона.

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Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало - в 19:45