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Районы Каталонии. Барселона презентовала новую форму для Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Районы, кварталы…

Районы Каталонии. Барселона презентовала новую форму для Лиги чемпионов

Barcelona

Новина українською

"Барселона" представила третий комплект игровой формы на сезон-2021/22. Экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых оттенках. На джерси нанесен узор, изображающий пять районов города, а также их архитектурные и культурные достопримечательности.

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Примечательно, что мужская и женская команды каталонцев будут играть в этой экипировке от Nike только в главном клубном европейском турнире, как сообщает пресс-служба "Барселоны".

Мужская команда "Барсы" впервые наденет новую форму на "Камп Ноу" во вторник, 14 сентября, в матче открытия группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

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В статье: Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Barcelona

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