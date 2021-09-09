Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Районы Каталонии. Барселона презентовала новую форму для Лиги чемпионов
Районы, кварталы…
Barcelona
"Барселона" представила третий комплект игровой формы на сезон-2021/22. Экипировка выполнена в традиционных сине-гранатовых оттенках. На джерси нанесен узор, изображающий пять районов города, а также их архитектурные и культурные достопримечательности.
Примечательно, что мужская и женская команды каталонцев будут играть в этой экипировке от Nike только в главном клубном европейском турнире, как сообщает пресс-служба "Барселоны".
Мужская команда "Барсы" впервые наденет новую форму на "Камп Ноу" во вторник, 14 сентября, в матче открытия группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Популярное сейчас
- Ничья с французами не может оправдать провал в Казахстане. Первые впечатления от сборной Петракова
- ВИДЕО как Англия упустила победу над Польшей на 90+2-й минуте
- Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- "Сказочники и неудачник", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге и ее основателях
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО