Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер

Стартовый поединок "Шерифа" против донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж.

Билетная тема не обошла стороной и главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба. Ранее сообщалось, что все билеты на матч ЛЧ были проданы.

"Ко мне уже обращаются друзья и знакомые с просьбой посодействовать с билетами. Очень многие. Думаю, под сотню желающих точно есть. Я сразу сказал, что помог бы со всей душой, но с этим существуют сложности и непредвиденные проблемы.

К сожалению, многое по части билетной темы зависит от УЕФА. На матч с донецким "Шахтером" будут только именные билеты, и как я понял, существует какой-то запрет или ограничения на продажу билетов украинцам. Им сложно будет на стадион попасть", - сказал Вернидуб.