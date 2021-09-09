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Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер
Поединок группового этапа ЛЧ вызвал повышенный ажиотаж
Фото: ФК Шериф
Стартовый поединок "Шерифа" против донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж.
Билетная тема не обошла стороной и главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба. Ранее сообщалось, что все билеты на матч ЛЧ были проданы.
"Ко мне уже обращаются друзья и знакомые с просьбой посодействовать с билетами. Очень многие. Думаю, под сотню желающих точно есть. Я сразу сказал, что помог бы со всей душой, но с этим существуют сложности и непредвиденные проблемы.
К сожалению, многое по части билетной темы зависит от УЕФА. На матч с донецким "Шахтером" будут только именные билеты, и как я понял, существует какой-то запрет или ограничения на продажу билетов украинцам. Им сложно будет на стадион попасть", - сказал Вернидуб.
Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало - в 19:45.
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