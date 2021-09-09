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Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок группового этапа ЛЧ вызвал повышенный ажиотаж

Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Стартовый поединок "Шерифа" против донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж.

Билетная тема не обошла стороной и главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба. Ранее сообщалось, что все билеты на матч ЛЧ были проданы.

"Ко мне уже обращаются друзья и знакомые с просьбой посодействовать с билетами. Очень многие. Думаю, под сотню желающих точно есть. Я сразу сказал, что помог бы со всей душой, но с этим существуют сложности и непредвиденные проблемы.

К сожалению, многое по части билетной темы зависит от УЕФА. На матч с донецким "Шахтером" будут только именные билеты, и как я понял, существует какой-то запрет или ограничения на продажу билетов украинцам. Им сложно будет на стадион попасть", - сказал Вернидуб.

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало - в 19:45.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
09.09.2021 в 14:14
Следующий команды вам в ДНР, Юрий "НЕ поеду за русским рублем" Верныдуб...
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