Женская ЛЧ. Жилстрой-1 - Аполлон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 9 сентября, харьковский "Жилстрой-1" в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК "Металлист" проведет ответный, домашний матч с кипрским "Аполлоном".

Первый матч на Кипре завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Ну а прямую трансляцию ответного поединка мы и предлагаем вашему вниманию. Матч начнется в 18:00.

Отдельно отметим, что победитель противостояния пробьется в групповой раунд турнира.