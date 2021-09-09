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Женская ЛЧ. Жилстрой-1 - Аполлон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Прямая трансляция матча женской Лиги чемпионов
fczh1.com
Сегодня, 9 сентября, харьковский "Жилстрой-1" в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК "Металлист" проведет ответный, домашний матч с кипрским "Аполлоном".
Первый матч на Кипре завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
Ну а прямую трансляцию ответного поединка мы и предлагаем вашему вниманию. Матч начнется в 18:00.
Отдельно отметим, что победитель противостояния пробьется в групповой раунд турнира.
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