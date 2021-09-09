  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Женская ЛЧ. Жилстрой-1 - Аполлон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская ЛЧ. Жилстрой-1 - Аполлон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Прямая трансляция матча женской Лиги чемпионов

Женская ЛЧ. Жилстрой-1 - Аполлон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

fczh1.com

Новина українською

Сегодня, 9 сентября, харьковский "Жилстрой-1" в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК "Металлист" проведет ответный, домашний матч с кипрским "Аполлоном".

Первый матч на Кипре завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Ну а прямую трансляцию ответного поединка мы и предлагаем вашему вниманию. Матч начнется в 18:00.

Отдельно отметим, что победитель противостояния пробьется в групповой раунд турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...