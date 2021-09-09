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Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Харьковчанки прошли кипрский Аполлон

Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов

Фото: Boštjan Rous

Новина українською

Сегодня, 9 сентября, харьковский "Жилстрой-1" в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК "Металлист" сыграл ответный матч с кипрским "Аполлоном".

После выездной победы 2:1 харьковчанки и домашний матч начали довольно активно – уже к 20-й минуте хозяйки поля вели в счете 2:0, причем гол и пас оформила Ольга Овдийчук.

После перерыва темп игры несколько упал, однако Овдийчук на 60-й минуте забила и свой второй гол. В концовке матча больше атаковали киприотки и даже отквитали один мяч после досадного автогола, но на итоговый расклад сил это уже не могло повлиять.

3:1 и 5:2 по сумме двух матчей. Жилстрой-1 впервые в украинской истории пробился в групповой раунд женской ЛЧ, жеребьевка которого состоится 13 сентября.

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Жилстрой-1 – Аполлон 3:1 (по сумме двух матчей 5:2)

Голы: Бойченко (15), Овдийчук (20, 60) – Алексанян (66, аг.)

Предупреждения: Кочнева, 47, Петрик, 60 - Фреда, 78.

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Петрик (Анастасия Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Анна Воронина, 68), Кочнева, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
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Комментарии (8)
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Я так думаю... (КиЇв)
09.09.2021 в 22:00
Молодці! ٩(◕‿◕)۶
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0
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royalstas (Вінниця)
09.09.2021 в 20:56
Молодці! Овдійчук топ не думав що вона так добре головою грає)
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0
0
kravaserega (Kyiv)
09.09.2021 в 20:44
Это действительно круто, удачи вам в группе
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+1
-1
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vismut (Запорожье)
09.09.2021 в 20:34
Ждём в группу маляров и штукатуров!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 20:43
Тут голубых глиномёсов хватает!
Ответить
0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 20:22
Харьков с почином! Сегодня женский выход в ЛЧ и первый однополый брак официально в загсе!
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+1
-4
royalstas (Вінниця)
09.09.2021 в 20:55
У нас вільна країна, щось не подобається!? Чемодан--Вокзал--Росія!
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2021 в 21:03
Может Польша?
0
-1


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