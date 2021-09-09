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Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов
Харьковчанки прошли кипрский Аполлон
Фото: Boštjan Rous
Сегодня, 9 сентября, харьковский "Жилстрой-1" в рамках второго раунда женской Лиги чемпионов на ОСК "Металлист" сыграл ответный матч с кипрским "Аполлоном".
После выездной победы 2:1 харьковчанки и домашний матч начали довольно активно – уже к 20-й минуте хозяйки поля вели в счете 2:0, причем гол и пас оформила Ольга Овдийчук.
После перерыва темп игры несколько упал, однако Овдийчук на 60-й минуте забила и свой второй гол. В концовке матча больше атаковали киприотки и даже отквитали один мяч после досадного автогола, но на итоговый расклад сил это уже не могло повлиять.
3:1 и 5:2 по сумме двух матчей. Жилстрой-1 впервые в украинской истории пробился в групповой раунд женской ЛЧ, жеребьевка которого состоится 13 сентября.
Жилстрой-1 – Аполлон 3:1 (по сумме двух матчей 5:2)
Голы: Бойченко (15), Овдийчук (20, 60) – Алексанян (66, аг.)
Предупреждения: Кочнева, 47, Петрик, 60 - Фреда, 78.
Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Петрик (Анастасия Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Анна Воронина, 68), Кочнева, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.
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