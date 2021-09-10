Звездный новичок Пари Сен-Жермен не сыграет в 1-м туре Лиги чемпионов

Испанский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжает реабилитацию после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что экс-капитан "Реала" вернется на поле после международной паузы, однако, как сообщают французские СМИ, Рамос еще не готов помочь парижанам.

По информации источников, Серхио точно пропустит еще два матча "ПСЖ" – против "Клермона" (11 сентября) в чемпионате Франции, а также против "Брюгге" (15.09) в рамках главного клубного европейского турнира.

Напомним, 35-летний Рамос переехал в Париж как свободный агент. Серхио защищал цвета "меренг" с 2005-го по 2021-й.