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Звездный новичок Пари Сен-Жермен не сыграет в 1-м туре Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ветеран команды

Звездный новичок Пари Сен-Жермен не сыграет в 1-м туре Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос продолжает реабилитацию после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что экс-капитан "Реала" вернется на поле после международной паузы, однако, как сообщают французские СМИ, Рамос еще не готов помочь парижанам.

По информации источников, Серхио точно пропустит еще два матча "ПСЖ" – против "Клермона" (11 сентября) в чемпионате Франции, а также против "Брюгге" (15.09) в рамках главного клубного европейского турнира.

Напомним, 35-летний Рамос переехал в Париж как свободный агент. Серхио защищал цвета "меренг" с 2005-го по 2021-й.

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Брюгге Клермон (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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