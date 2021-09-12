Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Динамо - Бенфика в Лиге Чемпионов рассудит опытный английский арбитр
Поединок в надежных руках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" стартует в нынешней Лиге Чемпионов матчем первого тура группового этапа против лиссабонской "Бенфики" уже в ближайший вторник. Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром этой встречи станет английский рефери Антони Тейлор.
Линейными судьями будут работать Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертый арбитр - Крейг Поусон.
Крис Кевана будет помощником на VAR, а его ассистентом станет Джарред Джилетта. Все судьи, кроме последнего, представляют Англию. Джиллет - уроженец Австралии, однако работает в АПЛ.
Отметим, что Энтони Тейлор работал в этом сезоне на матче другой украинской команды в еврокубках: "Шахтер" в ответном поединке плей-офф ЛЧ сыграл вничью с "Монако" (2:2).
Также добавим, что Тейлор работает на играх АПЛ с 2010-го года.
Поединок между "Динамо" и "Бенфикой" начнется 14 сентября в 22:00.
Популярное сейчас
- Миколенко: Второй гол добил Металлист 1925
- Харатин впервые сыграл в составе Легии
- Победы Динамо и Шахтера, гол Яремчука, дубль Роналду. Главные новости за 11 сентября
- Де Дзерби: Шесть очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО