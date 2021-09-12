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Матч Динамо - Бенфика в Лиге Чемпионов рассудит опытный английский арбитр

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок в надежных руках

Матч Динамо - Бенфика в Лиге Чемпионов рассудит опытный английский арбитр

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" стартует в нынешней Лиге Чемпионов матчем первого тура группового этапа против лиссабонской "Бенфики" уже в ближайший вторник. Официальный сайт УЕФА сообщает, что главным арбитром этой встречи станет английский рефери Антони Тейлор.

Линейными судьями будут работать Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертый арбитр - Крейг Поусон.

Крис Кевана будет помощником на VAR, а его ассистентом станет Джарред Джилетта. Все судьи, кроме последнего, представляют Англию. Джиллет - уроженец Австралии, однако работает в АПЛ.

Отметим, что Энтони Тейлор работал в этом сезоне на матче другой украинской команды в еврокубках: "Шахтер" в ответном поединке плей-офф ЛЧ сыграл вничью с "Монако" (2:2).

Также добавим, что Тейлор работает на играх АПЛ с 2010-го года.

Поединок между "Динамо" и "Бенфикой" начнется 14 сентября в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Энтони Тейлор
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.09.2021 в 12:55
Варто ще раз переглянути гру Шахтар Монако, щоб встановити манеру суддівства. Особливо це стосується футболістів Динамо.
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