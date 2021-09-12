Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
"Горняки" вынуждены быть без одного игрока
Фото: footboom / Автор: неизвестно
Уже в ближайшую среду "Шахтер" пожалует в гости к "Шерифу" в Тирасполь, где проведет матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Вингер "горняков" Манор Соломон будет вынужден пропустить эту встречу из-за религиозных убеждений. Дело в том, что 15 и 16 сентября будет отмечаться еврейский праздник Йоп-Кимура. В этот период всем верующим запрещается пить, есть и работать.
Напомним, что в прошлом сезоне по этой причине Манор пропустил матч с "Олимпиком" в рамках УПЛ.
"Шериф" и "Шахтер" встретятся 15 сентября. Стартовый свисток запланирован на 19:45.
Популярное сейчас
- Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1
- Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча
- Победы Динамо и Шахтера, гол Яремчука, дубль Роналду. Главные новости за 11 сентября
- Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО