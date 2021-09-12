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Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника

Лига Чемпионов
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"Горняки" вынуждены быть без одного игрока

Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника

Фото: footboom / Автор: неизвестно

Новина українською

Уже в ближайшую среду "Шахтер" пожалует в гости к "Шерифу" в Тирасполь, где проведет матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Вингер "горняков" Манор Соломон будет вынужден пропустить эту встречу из-за религиозных убеждений. Дело в том, что 15 и 16 сентября будет отмечаться еврейский праздник Йоп-Кимура. В этот период всем верующим запрещается пить, есть и работать.

Напомним, что в прошлом сезоне по этой причине Манор пропустил матч с "Олимпиком" в рамках УПЛ.

"Шериф" и "Шахтер" встретятся 15 сентября. Стартовый свисток запланирован на 19:45.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Ynet

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