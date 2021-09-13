Осложнилась задача для Динамо, но упростилась для Шахтера и Зари. Ориентир на прошлогодний еврокоэффициент

Общий коэффициент прошлого сезона – 6,800. Это был третий худший сезонный показатель нашей страны за последние одиннадцать лет (меньший коэффициент украинские команды в течение этого промежутка времена набирали только в сезонах 2018/19 (5,600) и 2016/17 (5,500)). Для возвращения в топ-10 Таблицы коэффициентов (сейчас наша страна одиннадцатая) Украине желательно набирать показатель хотя бы не меньше прошлогоднего.

Сейчас после квалификационного этапа трех еврокубков имеем рейтинг 2,600. "Шахтер" положил в копилку полтора балла (7,5 очка), "Динамо" – 0,8 балла (4 очка), "Колос" – 0,2 балла (одно очко), "Ворскла" – 0,1 балла (0,5 очка), "Заря" – ноль. Это все с учетом бонусов. А вот какие показатели после квалификации еврокубков были в прошлом году:

"Динамо" – 7,5 очка (1,5 балла в Таблицу коэффициентов);

"Шахтер" – 4 очка (0,8 балла в Таблицу коэффициентов);

"Колос" – 2 очка (0,4 балла в Таблицу коэффициентов);

"Десна" – 0,5 очка (0,1 балла в Таблицу коэффициентов);

"Заря" – ноль.

В сумме после квалификационного этапа в прошлом году Украина имела 2,800. Разница с сегодняшним показателем – 0,2 балла, но она обусловлена ​​особенностью начисления очков в ковидный период. Ведь тогда во всех раундах квалификации (кроме раунда плей-офф) проводился один матч в противостоянии, а второй условно расписывался вничью, за которую командам насчитывали очки. Например, проиграв "Вольфсбургу" 0:2 на выезде, "Десна" получила 0,5 балла за условную ничью на своем поле.

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В групповом этапе наши команды суммарно набрали тринадцать евроочков, или 2,600 балла в Таблицу коэффициентов ("Шахтер" – 6 очков / 1,2 балла; "Динамо" – 3 очка / 0,6 балла; "Заря" – 4 очка / 0,8 балла). Еще 1,4 балла "Динамо" и "Шахтер" суммарно добыли в плей-офф. Итак, чтобы выйти на показатель прошлого сезона, в группе в этом году нашим командам нужно добыть как минимум 2,8 балла, что равняется четырнадцати евроочкам (семь побед (или четырнадцать ничьих) за восемнадцать матчей.

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В прошлом году у "Динамо" в Лиге чемпионов была третья корзина, у "Шахтера" – вторая. Сегодня имеем четвертую корзину для "Динамо" и третью – для "Шахтера". "Заря" была в четвертой корзине Лиги Европы, а сейчас – во второй корзине Лиги конференций. С другой стороны, в прошлом году "Шахтеру" из первой и третьей корзин прилетели "Реал" и "Интер", а с четвертой – "Боруссия" (Менхенгладбах). Сейчас же имеем те же "Интер" и "Реал" с первых двух корзин, но "Шериф", а не "Боруссию", с четвертой.

Для "Динамо" прошлогодние "Барселона" / "Ювентус" равноценны сегодняшним "Барселоне" / "Баварии". Но за третье место приходилось бороться с "Ференцварошем", а сейчас будет "Бенфика".

По теоретических раскладах "Шахтер" в группе Лиги чемпионов должен выходить на четыре евроочка (0,8 балла Таблицы коэффициентов) за две победы над "Шерифом". "Динамо" при оптимистических раскладах прогнозируют победу и ничью с "Бенфикой" (три евроочка, или 0,6 балла в Таблицу коэффициентов). При таких раскладах ключевым будет фактор "Зари". Но прошлогоднего графика луганчанам (две победы в группе) не хватит. Нужно добывать минимум три победы и ничью. С другой корзины (четыре матча против ЦСКА София и "Будё-Глимт") это реально.

Тогда можно будет надеяться на второе место группы Лиги конференций и один бонусный балл. Тогда, чтобы выйти на прошлогодний показатель еврокоэффициента, в плей-офф украинским командам нужно будет получить шесть евроочок или 1,2 балла в Таблицу коэффициентов. Это минимум три победы.

Большая игра начинается.