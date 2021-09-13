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Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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UEFA
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".
Главный клубный украинский турнир с участием украинских грандов возвращается. Подопечные Мирчи Луческу примут в домашних стенах португальский гранд, за который отныне выступает форвард сборной Роман Яремчук. Выйдет ли на поле нападающий против своей бывшей команды? Сумеют ли хозяева добиться успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 14 сентября – в 21:55 по киевскому времени.
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