Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

Читайте также Матч Динамо - Бенфика в Лиге Чемпионов рассудит опытный английский арбитр

Главный клубный украинский турнир с участием украинских грандов возвращается. Подопечные Мирчи Луческу примут в домашних стенах португальский гранд, за который отныне выступает форвард сборной Роман Яремчук. Выйдет ли на поле нападающий против своей бывшей команды? Сумеют ли хозяева добиться успеха? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 14 сентября – в 21:55 по киевскому времени.