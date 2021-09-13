Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Пришло время начать большую игру киевскому "Динамо". Киевляне последними среди украинских полпредов стартуют в еврокубках и сразу же проведут лобовое противостояние с прямым конкурентом. "Бенфика" – соперник, с которым "Динамо" будет бороться за попадание в весеннюю часть Лиги Европы, поэтому дома проигрывать никак нельзя.

Матч состоится 14.09.2021 в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов запланировано на 22:00. Текстовую онлайн трансляцию матча обеспечит матч центр UA-Футбол >>>. Также наш сайт на своей YouTube-странице обеспечит прямую онлайн аудио-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ниже доступен плейер.

Онлайн видеотрансляция состоится на видеоплатформе MEGOGO. Это единственный легальный способ смотреть в Украину прямую видеотрансляцию матча. Также сигнал будет доступен у провайдера Воля, который сотрудничает с ресурсом MEGOGO. Видеообзор поединка появится на нашем сайте еще по ходу матча.

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