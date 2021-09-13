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Матч Шериф - Шахтер в Лиге чемпионов рассудят немцы

Лига Чемпионов
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Поединок состоится 15 сентября, в Тирасполе

Матч Шериф - Шахтер в Лиге чемпионов рассудят немцы

Фото: dpa

Новина українською

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с "Шерифом" из Тирасполя.

Как сообщает официальный сайт UEFA, первый матч между командами рассудит бригада арбитров из Германии во главе с 43-летним Денизом Айтекином.

На линиях ему будут помогать Кристиан Дитэ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери выполнит Мартин Петерсен.

Также, на поединке будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кристиан Дингерт. Его помощник — Маркус Зинн.

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Дениз Айтекин
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Источник:
UEFA

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