Матч Шериф - Шахтер в Лиге чемпионов рассудят немцы

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с "Шерифом" из Тирасполя.

Как сообщает официальный сайт UEFA, первый матч между командами рассудит бригада арбитров из Германии во главе с 43-летним Денизом Айтекином.

На линиях ему будут помогать Кристиан Дитэ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери выполнит Мартин Петерсен.

Также, на поединке будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кристиан Дингерт. Его помощник — Маркус Зинн.

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.