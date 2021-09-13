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Реал, ПСЖ и исландки. Жилстрой-1 узнал соперниц по группе женской ЛЧ
Топовая группа для украинок
uefa.com
Состоялась жеребьевка первого в истории группового этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.
Харьковский "Жилстрой-1" попал в группу B, где сыграет с французским ПСЖ, мадридским "Реалом" и исландским "Брейдабликом".
Первые матчи в группе состоятся 5/6 октября, последний тур - 15/16 декабря.
Точное расписание будет утверждено в ближайшее время.
Отметим, что все команды группы сыграют друг с другом дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы выйду в четвертьфинал.
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