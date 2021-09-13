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Реал, ПСЖ и исландки. Жилстрой-1 узнал соперниц по группе женской ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Топовая группа для украинок

Реал, ПСЖ и исландки. Жилстрой-1 узнал соперниц по группе женской ЛЧ

uefa.com

Новина українською

Состоялась жеребьевка первого в истории группового этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Харьковский "Жилстрой-1" попал в группу B, где сыграет с французским ПСЖ, мадридским "Реалом" и исландским "Брейдабликом".

Первые матчи в группе состоятся 5/6 октября, последний тур - 15/16 декабря.

Точное расписание будет утверждено в ближайшее время.

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Отметим, что все команды группы сыграют друг с другом дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы выйду в четвертьфинал.

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В статье: Реал (Мадрид) Жилстрой-1 (Харьков) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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hajo26
13.09.2021 в 17:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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poni74 (Харьков)
13.09.2021 в 16:28
Відзначимо, що всі команди групи зіграють один з одним будинку і на виїзді. Може вдома?
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