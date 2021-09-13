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Маркевич: Будем надеяться, что Бенфика израсходовала свой лимит везения
Мирон Богданович высказался о грядущем матче Динамо - Бенфика
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа
"Если откровенно, то в предыдущем раунде "Бенфике" явно повезло в противостоянии с ПСВ. Ее соперник больше заслуживал выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Будем надеяться, что в тех матчах португальцы израсходовали свой лимит везения. В таком случае, шансы "Динамо" повышаются.
Думаю, киевлянам вполне по силам обыграть "Бенфику". Лиссабонцы не производят впечатления непобедимой команды даже в чемпионате Португалии. Счет не имеет значения. Главное, чтобы он был в пользу "Динамо".
Хотя у киевлян по нескольким позициям есть вопросы. В частности, кто будет действовать на острие атаки. Я считаю, что это должен быть профильный центральный нападающий, а не временно сменивший амплуа полузащитник. Всё же Лига чемпионов – не место для экспериментов", - сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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