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Маркевич: Будем надеяться, что Бенфика израсходовала свой лимит везения

Лига Чемпионов
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Мирон Богданович высказался о грядущем матче Динамо - Бенфика

Маркевич: Будем надеяться, что Бенфика израсходовала свой лимит везения

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

"Если откровенно, то в предыдущем раунде "Бенфике" явно повезло в противостоянии с ПСВ. Ее соперник больше заслуживал выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Будем надеяться, что в тех матчах португальцы израсходовали свой лимит везения. В таком случае, шансы "Динамо" повышаются.

Думаю, киевлянам вполне по силам обыграть "Бенфику". Лиссабонцы не производят впечатления непобедимой команды даже в чемпионате Португалии. Счет не имеет значения. Главное, чтобы он был в пользу "Динамо".

Хотя у киевлян по нескольким позициям есть вопросы. В частности, кто будет действовать на острие атаки. Я считаю, что это должен быть профильный центральный нападающий, а не временно сменивший амплуа полузащитник. Всё же Лига чемпионов – не место для экспериментов", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.

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В статье: Мирон Маркевич Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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