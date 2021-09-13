Маркевич: Будем надеяться, что Бенфика израсходовала свой лимит везения

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

"Если откровенно, то в предыдущем раунде "Бенфике" явно повезло в противостоянии с ПСВ. Ее соперник больше заслуживал выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Будем надеяться, что в тех матчах португальцы израсходовали свой лимит везения. В таком случае, шансы "Динамо" повышаются.

Думаю, киевлянам вполне по силам обыграть "Бенфику". Лиссабонцы не производят впечатления непобедимой команды даже в чемпионате Португалии. Счет не имеет значения. Главное, чтобы он был в пользу "Динамо".

Хотя у киевлян по нескольким позициям есть вопросы. В частности, кто будет действовать на острие атаки. Я считаю, что это должен быть профильный центральный нападающий, а не временно сменивший амплуа полузащитник. Всё же Лига чемпионов – не место для экспериментов", - сказал Маркевич.