Сидорчук: Яремчуку в матче с Динамо будет вдвойне тяжелее

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1-го тур Лиги чемпионов против "Бенфики".

- Вы играли против "Бенфики" в 2016-м. Какие воспоминания?

– Честно, не помню уже. Помню, играли с ними в группе. Пицци, вроде, играл тогда, он и сейчас остался. Помню, мы не забили пенальти на выезде. А что касается команды, думаю, она поменялась.

- Насколько уверенно себя чувствуете? Не расхолаживают ли последние успешные результаты?

– Нет. Нам просто Мистер не дает расслабиться. Он постоянно повторяет, что победа тем хороша, когда за ней следующая победа. Поэтому расслабленности точно нет. При том, что это уровень, все видели группу, все понимают, что будет за игра. Нам нужно брать очки.

- Есть ли настрой, что если тут не возьмете очки с "Бенфикой", то на выезде будет супертяжело?

– Да, все видели группу и календарь. Завтрашний матч сейчас для нас самый главный. Мы настроены очень хорошо.

- Кого знаете из новых игроков "Бенфики"? Кто самый опасный?

– Два дня подряд разбираем их. Знаем практически все их сильные и слабые стороны. Выделять кого-то? У них на каждой позиции есть сильные игроки. Если в обороне, наверное, Отаменди. В середине Жоау Мариу. В нападении Пицци, Рафа Силва. Можно полкоманды выделять, не думаю, что в этом есть большой смысл.

Команда хорошая. Мистер показал их сильные и слабые стороны. Попытаемся нивелировать их сильные стороны и сыграть на слабых.

- Общались с Яремчуком перед матчем?

– Был шуточный разговор в сборной. Думаю, ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним.