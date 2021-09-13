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Адидас показал мяч группового этапа Лиги чемпионов
Утечки подтвердились
Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор: неизвестен
Адидас совместно с Лигой чемпионов УЕФА представили мяч групповой стадии турнира. Рисунок стал объемнее.
New season, new starball ????#UCL | @adidasfootball pic.twitter.com/5zngqrUYLj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2021
Основной цвет мяча, как обычно, белый, но более объемные получили пёстрый окрас – они переливаются оранжевым, желтым и розовым. Также на мяче традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА с надписью "официальный мяч Лиги чемпионов".
Напомним, что перед стартом плей-офф также будет представлен специальный мяч.
From your home turf to the greatest stadiums in the world, every journey starts somewhere ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2021
Introducing @adidasfootball's new #UCL & #UWCL match ball for 2021-22! ???? pic.twitter.com/fjqnXCn8kQ
В прошлом сезоне в турнире одержал победу лондонский "Челси", обыграв "Манчестер Сити". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "аристократов". Единственный мяч забил Кай Хаверц.
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