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Адидас показал мяч группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Утечки подтвердились

Адидас показал мяч группового этапа Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор: неизвестен

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Адидас совместно с Лигой чемпионов УЕФА представили мяч групповой стадии турнира. Рисунок стал объемнее.

Основной цвет мяча, как обычно, белый, но более объемные получили пёстрый окрас – они переливаются оранжевым, желтым и розовым. Также на мяче традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА с надписью "официальный мяч Лиги чемпионов".

Напомним, что перед стартом плей-офф также будет представлен специальный мяч.

В прошлом сезоне в турнире одержал победу лондонский "Челси", обыграв "Манчестер Сити". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "аристократов". Единственный мяч забил Кай Хаверц.

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В статье: Адидас Челси (Лондон) Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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