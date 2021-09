Адидас показал мяч группового этапа Лиги чемпионов

Адидас совместно с Лигой чемпионов УЕФА представили мяч групповой стадии турнира. Рисунок стал объемнее.

Основной цвет мяча, как обычно, белый, но более объемные получили пёстрый окрас – они переливаются оранжевым, желтым и розовым. Также на мяче традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА с надписью "официальный мяч Лиги чемпионов".

Напомним, что перед стартом плей-офф также будет представлен специальный мяч.

