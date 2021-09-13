Луческу: Сейчас мы хотим большего, хотим сделать шаг вперед в Лиге чемпионов

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции прокомментировал предстоящий поединок 1-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

— Будете ли уделять Яремчуку особое внимание?

— У "Бенфики" не только Яремчук есть в нападении. Всё зависит от того, кого поставит на матч главный тренер нашего соперника. Не знаю, кто будет играть у "Бенфики" в нападении. И это не так важно. Да, Яремчук имеет шанс сыграть дома против своей бывшей команды, но произойдет ли это, я не знаю.

Что касается "Бенфики", то у этой команды сейчас хороший период, она лидирует в чемпионате Португалии, побеждает, её возглавляет классный тренер, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет. Его команды всегда боролись за самые высокие места. С "Фламенго" он выиграл чемпионат. Я еще ни разу не играл против него, но знаю его по матчам команд, которыре он тренировал, а также по встречам тренеров.

Одним словом, нас ждет сложная игра со сложным соперников. Надеемся на помощь наших болельщиков, ждем их завтра в большом количестве.

Почти все футболисты "Бенфики" имеют за своей спиной большой опыт выступлений за лучшие клубы, большой опыт еврокубковых матчей и матчей за сборные. Тут и Вертонген, и Жоао Мариу, и Пицци, и Сеферович. Но наши молодые футболисты полны энтузиазма, они хотят себя показать, хотят хорошо играть за наш клуб.

В прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов после пятилетнего перерыва, но сейчас мы хотим большего, мы хотим сделать шаг вперед в Лиге чемпионов.

Думаю, нас завтра ждет интересная игра.

— Как оцените потенциал Витиньо, и как проходит адаптация Шкурина?

— Ни один бразилец не входит сразу в состав: другая жизнь, другой менталитет, всё другое. Ему нужно время. Бывает, иностранному футболисту требуется действительно длительное время на адаптацию, на то, чтобы войти в схему игры.

Ни один мой бразилец в "Шахтере" сразу не начинал играть в основном составе, может, за исключением Илсиньо — он был постарше, опытнее. Остальным требовалось гораздо больше времени. А Витиньо — молодой футболист, так что ему точно нужно время на адаптацию.

Могу провести такую параллель: когда я работал в "Шахтере", "Динамо" покупало качественных иностранных футболистов, но они проводили 3-4 матча, играли в них неудачно, и их сажали на скамейку запасных. Это неправильно. Новая жизнь, новые связи, новая команда: им нужно время. В том же "Шахтере" некоторые футболисты только на третий год начинали играть. И не из-за того, что за них заплатили деньги, а потому что они этого заслуживали, потому что они принимали мою игровую философию.

У всех процесс адаптации проходит по-своему. Шкурину тоже нужно время, но я доволен тем, как он играет, как он работает, доволен его динамикой.

Ждем и возвращения Рамиреса, чтобы понять, в какой мере мы можем на него рассчитывать. Но понятно, что до возвращения Беседина все эти ребята должны делать свою работу в атаке как можно более лучше и качественнее.