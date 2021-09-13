Луческу: Буяльский вернулся в общую группу, у Караваева нет никаких проблем

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о кадровом состоянии киевской команды.

— Готов ли завтра играть Буяльский?

— Я еще не принял решение относительно Буяльского. Он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Но, зная его характер, его игровые качества, могу сказать точно: если он будет играть, то будет играть на все 100 процентов.

— Каково психологическое состояние Караваева, которого не так давно раскритиковал наставник сборной Украины ?

— Профессиональные футболисты обязаны без последствий проходить через сложные моменты, ведь они живут в ритме, когда матчи проходят каждые 3-4 дня: надо быть сильным. Кто живет вчерашним днем, у того нет никаких шансов прогрессировать и играть хорошо. И могу сказать, то у Караваева никаких проблем нет.