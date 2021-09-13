Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Буяльский вернулся в общую группу, у Караваева нет никаких проблем
Мирча Луческу рассказал о кадрах перед матчем с Бенфикой
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "
— Готов ли завтра играть Буяльский?
— Я еще не принял решение относительно Буяльского. Он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Но, зная его характер, его игровые качества, могу сказать точно: если он будет играть, то будет играть на все 100 процентов.
— Каково психологическое состояние Караваева, которого не так давно
— Профессиональные футболисты обязаны без последствий проходить через сложные моменты, ведь они живут в ритме, когда матчи проходят каждые 3-4 дня: надо быть сильным. Кто живет вчерашним днем, у того нет никаких шансов прогрессировать и играть хорошо. И могу сказать, то у Караваева никаких проблем нет.
Популярное сейчас
- Осложнилась задача для Динамо, но упростилась для Шахтера и Зари. Ориентир на прошлогодний еврокоэффициент
- Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19
- Коломойский: Вероятность возвращения в украинский футбол пока нулевая
- Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО