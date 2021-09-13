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Луческу: Буяльский вернулся в общую группу, у Караваева нет никаких проблем

Лига Чемпионов
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Мирча Луческу рассказал о кадрах перед матчем с Бенфикой

Луческу: Буяльский вернулся в общую группу, у Караваева нет никаких проблем

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о кадровом состоянии киевской команды.

— Готов ли завтра играть Буяльский?

— Я еще не принял решение относительно Буяльского. Он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Но, зная его характер, его игровые качества, могу сказать точно: если он будет играть, то будет играть на все 100 процентов.

— Каково психологическое состояние Караваева, которого не так давно раскритиковал наставник сборной Украины?

— Профессиональные футболисты обязаны без последствий проходить через сложные моменты, ведь они живут в ритме, когда матчи проходят каждые 3-4 дня: надо быть сильным. Кто живет вчерашним днем, у того нет никаких шансов прогрессировать и играть хорошо. И могу сказать, то у Караваева никаких проблем нет.

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В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Виталий Буяльский Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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