Саленко о матче Динамо - Бенфика: Уступая в мастерстве, можно придумать другой план

Экс-игрок " Динамо " Олег Саленко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Бенфикой".

— Олег, с каким багажом "Динамо" подходит к старту группового раунда Лиги чемпионов?

— Внутренние соревнования и еврокубки сравнивать нельзя, это другой уровень. Впрочем, обнадеживает хотя бы тот факт, что киевляне сейчас на ходу, лидеры УПЛ. В моральном плане это большой плюс. А насколько подопечные Мирчи Луческу готовы к европейскому турниру, как раз и покажет поединок против "Бенфики". Группа у "Динамо" очень сильная...

— "Бенфика" — главный конкурент "Динамо"?

— На бумаге, да. Но как на самом деле все пойдет, пока сказать сложно. "Бавария" и "Барселона" явные фавориты этого квартета, поэтому сейчас и говорится о том, что для "Динамо" матч против "Бенфики" превращается в ключевой, потому что по рейтингу португальская команда идет на третьем месте. "Динамо" в предстоящем поединке кровь из носу нужно брать три очка. Если не победить сейчас, то, считаю, о выходе из группы хотя бы с третьего места, можно будет забыть.

Многие динамовцы уже проходили через Лигу чемпионов, поэтому определенный опыт есть. К тому же недавно прошли матчи сборных, там тоже было большое представительство киевского клуба. В матчах Лиги чемпионов большую роль играет и опыт тренера. Уступая в мастерстве, можно придумать другой план, как достичь положительного результата. Думаю, Мирча Луческу уже знает этот план, главное, чтобы футболисты смогли это реализовать на поле.

— Как думаете, в какой футбол сыграет "Динамо"?

— Мне почему-то кажется, что во владении мячом подопечные Мирчи Луческу уступать не будут, но при этом шансов забить у "Динамо" будет больше в контригре.

— Будет ли наставник "бело-синих" жертвовать каким-то турниром?

— Глубина состава позволяет Мирчи Луческу варьировать состав. "Динамо" еще не играло с "Шахтером". Главные силы сейчас должны быть брошены на Лигу чемпионов, поскольку этот турнир проходит быстро.

— Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

— После жеребьевки у меня спрашивали о шансах "Динамо" в этой группе, вспоминая наш матч против "Бенфики" в сезоне 1991/1992, когда состоялся первый групповой турнир Кубка чемпионов. Тогда мне посчастливилось стать автором единственного гола в ворота португальцев. Я был бы не против, чтобы и предстоящий матч завершился с таким счетом.