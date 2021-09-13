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Сабо: Все может быть, Динамо может обыграть и Барселону

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Мнение эксперта перед матчем с Бенфикой

Сабо: Все может быть, Динамо может обыграть и Барселону

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа ЛЧ киевлян с "Бенфикой".

– "Бенфика" на сегодняшний день не так сильна. Это не команда, которую нельзя обыграть. Тем более, что у Луческу дисциплинированная команда, его футболисты знают, как играть. Особенно хороша у Мирчи игровая дисциплина. Также игроки киевского клуба хорошо готовы физически, они дадут бой. Может быть такое, что и выиграют у "Бенфики". Почему нет?

– А если не выиграют, то можно забыть об еврокубковой весне?

– Это только начало. Мы можем обыграть "Барселону", все может быть. Давайте будем говорить после первого круга.

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В статье: Йожеф Сабо Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Очманілий Заєць (Odessa)
13.09.2021 в 21:05
ЬІксперт.
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0
0
Andriy Mironyuk
13.09.2021 в 20:34
Хто выдпустив діда з процедур.
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.09.2021 в 20:58
Пшов в буду !
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0
-1


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