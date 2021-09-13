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Сабо: Все может быть, Динамо может обыграть и Барселону
Мнение эксперта перед матчем с Бенфикой
Экс-тренер "
– "Бенфика" на сегодняшний день не так сильна. Это не команда, которую нельзя обыграть. Тем более, что у Луческу дисциплинированная команда, его футболисты знают, как играть. Особенно хороша у Мирчи игровая дисциплина. Также игроки киевского клуба хорошо готовы физически, они дадут бой. Может быть такое, что и выиграют у "Бенфики". Почему нет?
– А если не выиграют, то можно забыть об еврокубковой весне?
– Это только начало. Мы можем обыграть "Барселону", все может быть. Давайте будем говорить после первого круга.
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