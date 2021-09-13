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Динамо потренировалось перед Бенфикой - ФОТО

Лига Чемпионов
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Старт ЛЧ уже завтра

Динамо потренировалось перед Бенфикой - ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

Уже завтра домашним матчем с португальской "Бенфикой" "Динамо" начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Вернувшись в Киев сразу после окончания встречи с "Металлистом 1925" в Харькове, динамовцы на следующий день приступили к подготовке к стартовому матчу Лиги чемпионов. В воскресенье команда собралась на учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской, проведя теоретическое занятие и вечернюю тренировку.

В понедельник утром киевляне прошли тестирование на COVID-19 и медицинский осмотр.

Ну а вечером Мирча Луческу и Сергей Сидорчук приняли участие в предматчевой пресс-конференции, после которой команда уже в полном составе вышла на первое поле клубной базы для тренировки.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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