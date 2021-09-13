Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо потренировалось перед Бенфикой - ФОТО
Старт ЛЧ уже завтра
fcdynamo.com
Уже завтра домашним матчем с португальской "Бенфикой" "
Вернувшись в Киев сразу после окончания встречи с "Металлистом 1925" в Харькове, динамовцы на следующий день приступили к подготовке к стартовому матчу Лиги чемпионов. В воскресенье команда собралась на учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской, проведя теоретическое занятие и вечернюю тренировку.
В понедельник утром киевляне прошли тестирование на COVID-19 и медицинский осмотр.
Ну а вечером Мирча Луческу и Сергей Сидорчук приняли участие в предматчевой пресс-конференции, после которой команда уже в полном составе вышла на первое поле клубной базы для тренировки.
Популярное сейчас
- Маркевич: Малиновскому и Петракову нужно обсудить ситуацию и договориться
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене
- Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО