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Буряк: У Шахтера группа полегче, чем у Динамо
Уже на этой неделе обе украинские команды стартуют ЛЧ
fcdynamo.kiev.ua
Экс-тренер "
"Это первый евроматч сезона для "Динамо". Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.
И "Динамо", и "Шахтёру" достались по два гранда, хотя у горняков группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к "Шерифу", дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.
Что касается "Динамо", то "Бенфика" — это не ПСЖ и не "Реал". Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата", - сказал Буряк.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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