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Буряк: У Шахтера группа полегче, чем у Динамо

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Уже на этой неделе обе украинские команды стартуют ЛЧ

Буряк: У Шахтера группа полегче, чем у Динамо

fcdynamo.kiev.ua

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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа ЛЧ киевлян с "Бенфикой".

"Это первый евроматч сезона для "Динамо". Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.

И "Динамо", и "Шахтёру" достались по два гранда, хотя у горняков группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к "Шерифу", дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.

Что касается "Динамо", то "Бенфика" — это не ПСЖ и не "Реал". Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата", - сказал Буряк.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.

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В статье: Леонид Буряк Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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