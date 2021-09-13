Буряк: У Шахтера группа полегче, чем у Динамо

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа ЛЧ киевлян с "Бенфикой".

"Это первый евроматч сезона для "Динамо". Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.

И "Динамо", и "Шахтёру" достались по два гранда, хотя у горняков группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к "Шерифу", дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.

Что касается "Динамо", то "Бенфика" — это не ПСЖ и не "Реал". Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата", - сказал Буряк.