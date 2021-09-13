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Буяльский и Бущан вернулись в общую группу перед Бенфикой
Но выйдут ли в основе?
fcdynamo.com
Перед матчем 1-го тура ЛЧ с Бенфикой два игрока
Сегодня (13 сентября) оба игрока тренировались без ограничений.
Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер Мирча Луческу сказал, что участие Буяльского в матче с Бенфикой
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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