Буяльский и Бущан вернулись в общую группу перед Бенфикой

Перед матчем 1-го тура ЛЧ с Бенфикой два игрока Динамо вернулись в общую группу. Речь идет о Георгие Бущане и Виталии Буяльском.

Сегодня (13 сентября) оба игрока тренировались без ограничений.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер Мирча Луческу сказал, что участие Буяльского в матче с Бенфикой все еще под вопросом .

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.