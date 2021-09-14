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На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей

Лига Чемпионов
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Не аншлаг, но все же

На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей

fcdynamo.com

Новина українською

Во вторник, 14 сентября, "Динамо" сыграет свой первый матч группы Лиги чемпионов против "Бенфики".

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ожидается, что на матче будут присутствовать около 43 тысяч зрителей.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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