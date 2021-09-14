На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей

Во вторник, 14 сентября, " Динамо " сыграет свой первый матч группы Лиги чемпионов против "Бенфики".

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ожидается, что на матче будут присутствовать около 43 тысяч зрителей.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.