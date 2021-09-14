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На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей
Не аншлаг, но все же
fcdynamo.com
Во вторник, 14 сентября, "
Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Ожидается, что на матче будут присутствовать около 43 тысяч зрителей.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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Источник:Sport Arena
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