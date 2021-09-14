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Сабо: Ни в коем случае нельзя говорить, что Бенфика так уж намного сильнее Динамо
Йожеф Йожефович верит в киевлян
фото - Олександр Приходько
Экс-тренер "
"Ждем с нетерпением старт наших команд в еврокубках. Считаю, что "Бенфика" не такая сильная команда, чтобы не было шансов выиграть у нее. Приятно, что "Динамо" снова сыграет в Лиге чемпионов.
Ни в коем случае нельзя говорить, что "Бенфика" так уж намного сильнее "Динамо". Нет. Шансы есть, надо цепляться за очки и играть на победу. Считаю, что сейчас киевляне в хорошей форме и подходят к "Бенфике" с хорошими кондициями. Мелкие повреждения, как у Буяльского, думаю, останутся позади, и динамовцы сыграют сильнейшим составом.
Пока рано говорить, за какое место "Динамо" будет бороться в Лиге чемпионов. Надо посмотреть первые матчи. "Барселона" после ухода Месси тоже уже не такая грозная. Играть против этих команд можно", - сказал Сабо.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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