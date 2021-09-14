Шериф - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" стартует в групповом этапе ЛЧ. Коллектив Роберто де Дзерби, который дебютирует на этой стадии главного еврокубка, отправится на выездную игру против "Шерифа", где попытается добыть победу и подтвердить свои амбиции. Сложно ли это будет сделать? Да. Возможно ли добыть три очка? Да, статус фаворита обязывает.

Перчинки добавляет еще и тот факт, что с молдавским клубом работает украинец Юрий Вернидуб. Он знает "Шахтер" и на очный матч будет серьезно мотивирован. Посмотрим, какие сюрпризы приготовит отечественный специалист.

Смотрите матч первого тура группового этапа ЛЧ в среду, 15-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Шериф" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шериф" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шериф" - "Шахтер".