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Исмаили: Шахтеру снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ

Лига Чемпионов
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Первый матч группового этапа ЛЧ состоится уже завтра, 15 сентября

Исмаили: Шахтеру снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили поделился ожиданиями от старта в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Нам снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ. Знаем, что будут тяжелые матчи, но сейчас сосредоточены на "Шерифе". Это тоже хорошая команда. Мы хорошо готовимся и надеемся успешно стартовать в группе.

В прошлом сезоне ЛЧ мы добились впечатляющих результатов на выезде, но дома сыграли не так хорошо. Считаю, в этом году нужно набирать больше очков дома и стараться брать пункты на выезде.

Я не играл в той ЛЧ из-за травмы. Но было здорово видеть, как команда победила "Реал" – один из самых больших клубов мира. Это показывает, что у нас квалифицированный состав, можем мечтать о лучших результатах в этом сезоне. Все матчи будут сложными, но мы всегда играем на победу.

Я вернулся после травмы. Чувствую себя хорошо, но все еще набираю кондиции, чтобы быть готовым на 100%. Всегда думаю, чтобы сделать все возможное для помощи клубу.

Если появится возможность сыграть за сборную, всегда буду готов выступить за национальную команду. Всегда честь носить футболку сборной", – сказал Исмаили.

Напомним, соперниками "горняков" в группе будут "Интер", "Реал" и "Шериф".

Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября в Тирасполе. Начало - в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Lance

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