Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Исмаили: Шахтеру снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ
Первый матч группового этапа ЛЧ состоится уже завтра, 15 сентября
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Исмаили поделился ожиданиями от старта в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Нам снова предстоит сыграть в очень сложной группе ЛЧ. Знаем, что будут тяжелые матчи, но сейчас сосредоточены на "Шерифе". Это тоже хорошая команда. Мы хорошо готовимся и надеемся успешно стартовать в группе.
В прошлом сезоне ЛЧ мы добились впечатляющих результатов на выезде, но дома сыграли не так хорошо. Считаю, в этом году нужно набирать больше очков дома и стараться брать пункты на выезде.
Я не играл в той ЛЧ из-за травмы. Но было здорово видеть, как команда победила "Реал" – один из самых больших клубов мира. Это показывает, что у нас квалифицированный состав, можем мечтать о лучших результатах в этом сезоне. Все матчи будут сложными, но мы всегда играем на победу.
Я вернулся после травмы. Чувствую себя хорошо, но все еще набираю кондиции, чтобы быть готовым на 100%. Всегда думаю, чтобы сделать все возможное для помощи клубу.
Если появится возможность сыграть за сборную, всегда буду готов выступить за национальную команду. Всегда честь носить футболку сборной", – сказал Исмаили.
Напомним, соперниками "горняков" в группе будут "Интер", "Реал" и "Шериф".
Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября в Тирасполе. Начало - в 19:45.
Популярное сейчас
- Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6
- Не тратьте время, доказывая свою ценность. Златан Ибрагимович опубликовал фото гепарда, не ставшего гоняться с собаками
- Демба Ба завершил карьеру. Именно он оставил Джеррарда без чемпионства
- Осложнилась задача для Динамо, но упростилась для Шахтера и Зари. Ориентир на прошлогодний еврокоэффициент
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО