Шериф усилился защитником перед матчем с Шахтером

Защитник Стефанос Эвангелу стал игроком "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Детали контракта не разглашаются.

23-летний футболист ранее выступал за "Панатинаикос", "Яннину" и "Паниониос". Последним его клубом был польский "Гурник".

Играл за молодежную и юношеские сборные Греции. Номинально центральный защитник.

Напомним, "Шахтер" сыграет с "Шерифом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 15 сентября, в Тирасполе. Начало - в 19:45.