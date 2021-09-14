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Шериф усилился защитником перед матчем с Шахтером

Лига Чемпионов
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Клуб подписал воспитанника "Панатинаикоса"

Шериф усилился защитником перед матчем с Шахтером

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Защитник Стефанос Эвангелу стал игроком "Шерифа". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Детали контракта не разглашаются.

23-летний футболист ранее выступал за "Панатинаикос", "Яннину" и "Паниониос". Последним его клубом был польский "Гурник".

Играл за молодежную и юношеские сборные Греции. Номинально центральный защитник.

Напомним, "Шахтер" сыграет с "Шерифом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 15 сентября, в Тирасполе. Начало - в 19:45.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Стефанос Эвангелу
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Источник:
ФК Шериф

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