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Форвард Шерифа: Матч с Шахтером для нас самый важный, так как он первый
Поединок ЛЧ состоится уже завтра, 15 сентября
Фото: Golombianos
Нападающий и капитан "Шерифа" Франк Кастаньеда поделился ожиданиями от группы Лиги чемпионов.
"Я пошел обедать в ресторан и стал ждать жеребьевку. Очень хотелось быстрее узнать, кто же нам достанется. Многие мечтали о "ПСЖ" из-за громких имен, кто-то хотел "МЮ". Атмосфера была напряженной, все ждали итогов жеребьевки. В результате нам достались "Реал", "Интер" и "Шахтер".
Очень рады, что сыграем с "Реалом", которому принадлежит немало рекордов в Лиге чемпионов. "Интер" тоже очень крутой клуб с богатой историей, силен и "Шахтер". "Шериф" в этом турнире темная лошадка. Мы новички, и, уверен, сможем удивить публику, ведь мы проделали для этого очень большую работу.
Считаю, что с "Шахтером" для нас это самый важный матч, так как он первый. Мы понимаем, что стоит на кону, осознавали это и перед предыдущими матчами. Очень важно добиваться поставленных целей. Уверен, предстоящий новый опыт будет иметь огромное значение для страны, города, клуба.
Стадион будет полон, и, конечно, будет невероятно здорово пережить все это вместе с "Шерифом".
Моя ближайшая цель – помочь команде выиграть предстоящие матчи Лиги чемпионов. В личном плане – забить, ведь голы в таком престижном турнире могут подхлестнуть мою карьеру. Возможность забить "Реалу", "Интеру" и "Шахтеру" – это просто воплощение мечты.
Я усердно работаю каждый день и свой шанс не упущу. Постараюсь выходить на поле максимально собранным, ведь мои мечты – забить в этом турнире – для меня очень важны. Хочется потом вспоминать всю жизнь, что когда-то забивал в Лиге чемпионов", – сказал Кастаньеда.
Напомним, уже завтра, 15 сентября "Шериф" сыграет с "Шахтером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Тирасполе и начнется в 19:45.
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