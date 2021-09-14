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Форвард Шерифа: Матч с Шахтером для нас самый важный, так как он первый

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок ЛЧ состоится уже завтра, 15 сентября

Форвард Шерифа: Матч с Шахтером для нас самый важный, так как он первый

Фото: Golombianos

Новина українською

Нападающий и капитан "Шерифа" Франк Кастаньеда поделился ожиданиями от группы Лиги чемпионов.

"Я пошел обедать в ресторан и стал ждать жеребьевку. Очень хотелось быстрее узнать, кто же нам достанется. Многие мечтали о "ПСЖ" из-за громких имен, кто-то хотел "МЮ". Атмосфера была напряженной, все ждали итогов жеребьевки. В результате нам достались "Реал", "Интер" и "Шахтер".

Очень рады, что сыграем с "Реалом", которому принадлежит немало рекордов в Лиге чемпионов. "Интер" тоже очень крутой клуб с богатой историей, силен и "Шахтер". "Шериф" в этом турнире темная лошадка. Мы новички, и, уверен, сможем удивить публику, ведь мы проделали для этого очень большую работу.

Считаю, что с "Шахтером" для нас это самый важный матч, так как он первый. Мы понимаем, что стоит на кону, осознавали это и перед предыдущими матчами. Очень важно добиваться поставленных целей. Уверен, предстоящий новый опыт будет иметь огромное значение для страны, города, клуба.

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Стадион будет полон, и, конечно, будет невероятно здорово пережить все это вместе с "Шерифом".

Моя ближайшая цель – помочь команде выиграть предстоящие матчи Лиги чемпионов. В личном плане – забить, ведь голы в таком престижном турнире могут подхлестнуть мою карьеру. Возможность забить "Реалу", "Интеру" и "Шахтеру" – это просто воплощение мечты.

Я усердно работаю каждый день и свой шанс не упущу. Постараюсь выходить на поле максимально собранным, ведь мои мечты – забить в этом турнире – для меня очень важны. Хочется потом вспоминать всю жизнь, что когда-то забивал в Лиге чемпионов", – сказал Кастаньеда.

Напомним, уже завтра, 15 сентября "Шериф" сыграет с "Шахтером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Тирасполе и начнется в 19:45.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
14.09.2021 в 12:12
Шериф обыграет Шахтер . У горняков слабая защита и нет нападающего забивалы.
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