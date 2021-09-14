Форвард Шерифа: Матч с Шахтером для нас самый важный, так как он первый

Нападающий и капитан "Шерифа" Франк Кастаньеда поделился ожиданиями от группы Лиги чемпионов.

"Я пошел обедать в ресторан и стал ждать жеребьевку. Очень хотелось быстрее узнать, кто же нам достанется. Многие мечтали о "ПСЖ" из-за громких имен, кто-то хотел "МЮ". Атмосфера была напряженной, все ждали итогов жеребьевки. В результате нам достались "Реал", "Интер" и "Шахтер".

Очень рады, что сыграем с "Реалом", которому принадлежит немало рекордов в Лиге чемпионов. "Интер" тоже очень крутой клуб с богатой историей, силен и "Шахтер". "Шериф" в этом турнире темная лошадка. Мы новички, и, уверен, сможем удивить публику, ведь мы проделали для этого очень большую работу.

Считаю, что с "Шахтером" для нас это самый важный матч, так как он первый. Мы понимаем, что стоит на кону, осознавали это и перед предыдущими матчами. Очень важно добиваться поставленных целей. Уверен, предстоящий новый опыт будет иметь огромное значение для страны, города, клуба.