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Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с португальскими клубами - тест

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(1 голосов)

Сможете справиться за три минуты?

Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с португальскими клубами - тест

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. На НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу будут принимать бронзового призера чемпионата Португалии лиссабонскую "Бенфику". Во времена Независимости Украины это 11-й раз, когда динамовцы пересекаются с португальскими клубами в еврокбуках.

Перед сегодняшним матчем мы предлагаем вам освежить в памяти поединки "Динамо" против клубов из Португалии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-португальских отношений исключительно во времена Независимости Украины.

Читайте такжеДинамо - Барселона. Хорошо ли вы помните противостояние между клубами - тест от UA-Футбол
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В статье: Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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