Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с португальскими клубами - тест

Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. На НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу будут принимать бронзового призера чемпионата Португалии лиссабонскую "Бенфику". Во времена Независимости Украины это 11-й раз, когда динамовцы пересекаются с португальскими клубами в еврокбуках.

Перед сегодняшним матчем мы предлагаем вам освежить в памяти поединки "Динамо" против клубов из Португалии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-португальских отношений исключительно во времена Независимости Украины.