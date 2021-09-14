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Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с португальскими клубами - тест
Сможете справиться за три минуты?
Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. На НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу будут принимать бронзового призера чемпионата Португалии лиссабонскую "Бенфику". Во времена Независимости Украины это 11-й раз, когда динамовцы пересекаются с португальскими клубами в еврокбуках.
Перед сегодняшним матчем мы предлагаем вам освежить в памяти поединки "Динамо" против клубов из Португалии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-португальских отношений исключительно во времена Независимости Украины.
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