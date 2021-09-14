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Шериф – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шериф – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

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В прошлом году киевское "Динамо" играло с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва в рамках квартета главного клубного европейского турнира, а уже в 2021-м "горняки" продолжат традицию и дважды встретятся с молдавской командой украинского специалиста Юрия Вернидуба. Сумеет ли экс-тренер "Зари" удивить гранд УПЛ? Учел ли Де Дзерби предыдущие ошибки своего коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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