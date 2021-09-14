Шериф – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

В прошлом году киевское "Динамо" играло с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва в рамках квартета главного клубного европейского турнира, а уже в 2021-м "горняки" продолжат традицию и дважды встретятся с молдавской командой украинского специалиста Юрия Вернидуба. Сумеет ли экс-тренер "Зари" удивить гранд УПЛ? Учел ли Де Дзерби предыдущие ошибки своего коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко