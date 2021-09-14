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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики - ФОТО

Лига Чемпионов
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Динамовцы проведут встречу в домашнем комплекте формы

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики - ФОТО

Фото: ФК Динамо Киев

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В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать лиссабонскую "Бенфику".

На стадионе состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча и представителей двух клубов.

Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу соперники. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте формы бело-голубой расцветки. Голкипер проведёт матч в чёрном.

В основном комплекте формы проведет встречу и "Бенфика". Португальцы сыграют в своей традиционной красной форме. Вратарь "орлов" проведет матч в форме бирюзового цвета.

Напомним, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня, 14 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский и начнется в 22:00.

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики - ФОТО - изображение 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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