Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики - ФОТО

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать лиссабонскую "Бенфику".

На стадионе состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча и представителей двух клубов.

Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу соперники. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте формы бело-голубой расцветки. Голкипер проведёт матч в чёрном.

В основном комплекте формы проведет встречу и "Бенфика". Португальцы сыграют в своей традиционной красной форме. Вратарь "орлов" проведет матч в форме бирюзового цвета.

Напомним, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня, 14 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский и начнется в 22:00.