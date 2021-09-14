Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики - ФОТО
Динамовцы проведут встречу в домашнем комплекте формы
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать лиссабонскую "Бенфику".
На стадионе состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча и представителей двух клубов.
Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу соперники. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте формы бело-голубой расцветки. Голкипер проведёт матч в чёрном.
В основном комплекте формы проведет встречу и "Бенфика". Португальцы сыграют в своей традиционной красной форме. Вратарь "орлов" проведет матч в форме бирюзового цвета.
Напомним, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня, 14 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- На матче Динамо - Бенфика ожидается 43 тысячи зрителей
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО