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Палкин: Шахтер не просто попал в группу ЛЧ, чтобы там отсиживаться

Лига Чемпионов
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Генеральный директор "горняков" - о задачах команды в ЛЧ

Палкин: Шахтер не просто попал в группу ЛЧ, чтобы там отсиживаться

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от участия "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Впереди старт группового этапа Лиги чемпионов. Какие задачи сейчас перед командой?

- У нас задачи одни - выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать.

- Следующий матч - с "Шерифом", который возглавляет украинский наставник Юрий Вернидуб. Что можете сказать о его подопечных?

- Вернидуб совершил футбольное чудо - первый раз в истории вывел "Шериф" в Лигу чемпионов. Уже только поэтому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов. До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре "Шериф" показывал себя солидной, достойной командой. У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец.

- Многие пишут, что "Шахтеру" уже гарантировано третье место в группе. Возможно, это недооценка "Шерифа"?

- В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире - там тоже многим было "гарантировано", но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны", - подытожил Палкин.

Напомним, уже завтра, 15 сентября "Шахтер" сыграет с "Шерифом". Матч состоится в Тирасполе и начнется в 19:45.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
14.09.2021 в 12:19
Шериф обыграет Шахтер . У горняков слабая защита и нет нападающего забивалы.
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