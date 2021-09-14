Александр Призетко: Лига Чемпионов - это другой уровень, но пока Динамо своей игрой дает надежду

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко оценил шансы киевлян в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

"Несмотря на то, что "Динамо" попало в тяжелую группу, игра и тот футбол, который киевляне показывают, дают надежду. Во внутреннем чемпионате мы видим достойное "Динамо", а вот как будет в Лиге чемпионов, на фоне других команд, интересно будет посмотреть. Смогут ли они перенести все те качества: уверенность, надежную игру и самое главное результат, сегодня на "Олимпийский", вскоре увидим. Одно дело играть с "Колосом", "Десной", и совсем другое – с клубами калибра "Бенфики".

Да, с приходом Луческу виден большой прорыв. Если в прошлом сезоне в Лиге чемпионов наставник киевлян был ограничен во времени, то сейчас есть надежда, что динамовцы составят в группе конкуренцию. Единственно пока остается проблемной позиция нападающего, что в том сезоне, что и сейчас.

До матча можно предполагать, кто фаворит, кто победит, рассчитать теорию вероятности. Но все покажет игра! Мы понимаем, что "Бенфика" - крепкий соперник, но и динамовцы выходят на поле с одной мыслью – победить. В чемпионате Украины "Динамо" играет с позиции силы, много создает голевых моментов, выигрывает легко. Пока киевляне своей игрой дают болельщикам надежду. Но, повторюсь, Лига чемпионов - это совсем другой уровень. До стартового свистка шансы команд равны".