  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Герой футбольного дня. Денис Гармаш
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он или Илья Шкурин - других вариантов на Бенфику нет

Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный вопрос остается без ответа – так кто же будет забивать за "Динамо" в Лиге чемпионов? В защите и полузащите роли распределены четко, а в нападении царит неопределенность.

Минус Владислав Кулач и Эрик Рамирес. Хотя даже будь они здоровы, вряд ли сыграли бы в ответственном поединке Лиги чемпионов против прямого конкурента в основе. Об Артеме Беседине болельщики "Динамо" предпочитают не вспоминать, но Мирча Луческу сознательно возвращается к персоне этого игрока, отмечая, что его конкуренты в период отсутствия Артема должны работать как можно лучше. Поэтому выбор на "Бенфику" не очень широк – Гармаш или Шкурин.

Белорусский нападающий усердно работает, но все еще находится в процессе становления. "Динамо" же в таком матче нужны хладнокровные и эффективные бойцы. У Гармаша есть все необходимые черты плюс опыт. Он эффективен. Он умеет оказываться в нужном месте, о чем свидетельствует второй самый высокий среди всех игроков "Динамо" обобщенный показатель ожидаемых голов после стартового отрезка сезона – 2,6 (такой показатель также у Карлос де Пена). У Буяльского, для сравнения, – 2,4, у Караваева – 1,74, у Шкурина – 1,22. У Гармаша три гола в сезоне из десяти голевых эпизодов, в которых принял участие. Также он заработал на себе тринадцать фолов, что является третьим лучшим показателем в команде после Буяльского (21 фол) и Леднева (14 фолов).

254 передачи с процентом точности 84 не выделяют Гармаша среди других игроков "Динамо". Но бросается в глаза количество ключевых передач (передачи, после которых шло обострение в игре) – 7, а также количество неочевидных ситуаций, в которых Гармаш овладевал мячом – 21. Это довольно эффективная статистика, хотя губит Дениса аномально большое количество потерь мяча – 66 (с учетом статистики товарищеских матчей).

Герой футбольного дня. Денис Гармаш - изображение 1

Денис Гармаш – второй лучший игрок "Динамо" по количеству проведенных единоборств. "Динамо" вряд ли способно удивлять в этой Лиге чемпионов классом и мастерством, однако попытается удивить сыгранностью и интенсивностью. В этом контексте персона Дениса Гармаша на позиции центрального нападающего выглядит не как проявление протеста против трансферной кампании клуба, а как необходимая для получения результата игровая опция.

Читайте такжеДинамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021

Ставка на то, что Гармаш со старта сыграет против "Бенфики". Больше просто некому.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
uа-football-2021 (Київ)
14.09.2021 в 13:13
Думаю, за турнір буде нуль забитих голів 1 набране очко.
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.09.2021 в 13:10
Главное чтоб успел забить... До того как нарубит дров и заберет свои 2 желтые.
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
14.09.2021 в 13:01
Дожили. Кроме Гармаша некого в атаку поставить...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...