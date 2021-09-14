Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Главный вопрос остается без ответа – так кто же будет забивать за "Динамо" в Лиге чемпионов? В защите и полузащите роли распределены четко, а в нападении царит неопределенность.

Минус Владислав Кулач и Эрик Рамирес. Хотя даже будь они здоровы, вряд ли сыграли бы в ответственном поединке Лиги чемпионов против прямого конкурента в основе. Об Артеме Беседине болельщики "Динамо" предпочитают не вспоминать, но Мирча Луческу сознательно возвращается к персоне этого игрока, отмечая, что его конкуренты в период отсутствия Артема должны работать как можно лучше. Поэтому выбор на "Бенфику" не очень широк – Гармаш или Шкурин.

Белорусский нападающий усердно работает, но все еще находится в процессе становления. "Динамо" же в таком матче нужны хладнокровные и эффективные бойцы. У Гармаша есть все необходимые черты плюс опыт. Он эффективен. Он умеет оказываться в нужном месте, о чем свидетельствует второй самый высокий среди всех игроков "Динамо" обобщенный показатель ожидаемых голов после стартового отрезка сезона – 2,6 (такой показатель также у Карлос де Пена). У Буяльского, для сравнения, – 2,4, у Караваева – 1,74, у Шкурина – 1,22. У Гармаша три гола в сезоне из десяти голевых эпизодов, в которых принял участие. Также он заработал на себе тринадцать фолов, что является третьим лучшим показателем в команде после Буяльского (21 фол) и Леднева (14 фолов).

254 передачи с процентом точности 84 не выделяют Гармаша среди других игроков "Динамо". Но бросается в глаза количество ключевых передач (передачи, после которых шло обострение в игре) – 7, а также количество неочевидных ситуаций, в которых Гармаш овладевал мячом – 21. Это довольно эффективная статистика, хотя губит Дениса аномально большое количество потерь мяча – 66 (с учетом статистики товарищеских матчей).

Денис Гармаш – второй лучший игрок "Динамо" по количеству проведенных единоборств. "Динамо" вряд ли способно удивлять в этой Лиге чемпионов классом и мастерством, однако попытается удивить сыгранностью и интенсивностью. В этом контексте персона Дениса Гармаша на позиции центрального нападающего выглядит не как проявление протеста против трансферной кампании клуба, а как необходимая для получения результата игровая опция.

Ставка на то, что Гармаш со старта сыграет против "Бенфики". Больше просто некому.