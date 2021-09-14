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Цыганков – о группе ЛЧ: С этими командами можно играть и конкурировать

Лига Чемпионов
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Хавбек "Динамо" - о предстоящих матчах ЛЧ

Цыганков – о группе ЛЧ: С этими командами можно играть и конкурировать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей в групповом этапе Лиги чемпионов.

"По сути, мы долго не играли в Лиге чемпионов, только в том году. Можно сказать, что в этом сезоне у нас сильнее группа, но у нас уже есть опыт предыдущей Лиги чемпионов и сейчас каждый посмотрит свой уровень и какой опыт мы успели приобрести.

Пришла уверенность – все-таки мы выиграли три трофея в Украине, сыграли в Лиге чемпионов. Понимаем, что с этими командами можно играть и конкурировать. Конечно, есть ошибки, над которыми нужно работать и на этом уровне все очень четко видно. Опять-таки – на таком уровне мы редко играем, поэтому это наш шанс показать себя и посмотреть вообще, чего мы стоим.

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Выход из группы? Давайте будем смотреть каждую игру, готовиться к каждому матчу по очереди. В прошлом году мы тоже думали, что можем обыграть тех, других. Можно в голове придумать много всего, а действительность такова, что есть свой уровень, а есть – мировой. Мы будем стремиться хотя бы каждый год играть на этом уровне, а очки уже будем считать потом.

Лига чемпионов – такой турнир, где ты мечтал сыграть, когда еще ребенком смотрел ее по телевизору. Есть такая возможность. Будем готовиться как команда, но у каждого игрока есть свои обязанности – будем пытаться воплотить их на футбольном поле", - сказал Цыганков.

Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Динамо" сыграет с "Бенфикой" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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