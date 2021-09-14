  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер провел предматчевую тренировку перед вылетом в Молдову - ФОТО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер провел предматчевую тренировку перед вылетом в Молдову - ФОТО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Занятие продлилось полтора часа

Шахтер провел предматчевую тренировку перед вылетом в Молдову - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Перед вылетом в Молдову "Шахтер" провел открытую для СМИ тренировку.

В первой половине дня 14 сентября, накануне старта в групповом раунде Лиги чемпионов, "горняки" провели традиционную предматчевую тренировку.

Сессия состоялась не на стадионе, где предстоит завтра сыграть с "Шерифом", а на поле клубного тренировочного комплекса "Святошин". Занятие продлилось полтора часа. После теории футболисты вышли на газон, размялись, выполнили ряд игровых упражнений и отработали взаимодействие в обороне.

В планах команды – пресс-конференция Роберто Де Дзерби и Марлона и вылет в Молдову, где уже 15 сентября в 19:45 "Шахтер" встретится с "Шерифом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...