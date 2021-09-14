Шахтер провел предматчевую тренировку перед вылетом в Молдову - ФОТО

Перед вылетом в Молдову "Шахтер" провел открытую для СМИ тренировку.

В первой половине дня 14 сентября, накануне старта в групповом раунде Лиги чемпионов, "горняки" провели традиционную предматчевую тренировку.

Сессия состоялась не на стадионе, где предстоит завтра сыграть с "Шерифом", а на поле клубного тренировочного комплекса "Святошин". Занятие продлилось полтора часа. После теории футболисты вышли на газон, размялись, выполнили ряд игровых упражнений и отработали взаимодействие в обороне.

В планах команды – пресс-конференция Роберто Де Дзерби и Марлона и вылет в Молдову, где уже 15 сентября в 19:45 "Шахтер" встретится с "Шерифом".