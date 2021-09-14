Луческу: Динамо не считает себя фаворитом группы Лиги чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о группе киевской команды в Лиге чемпионов.

"Я сказал, что мы готовимся сделать шаг вперед. Мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что три команды впереди нас – по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших.

Когда я сказал о шаге вперед, то это о том, чтобы игроки более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг", – сказал Луческу.