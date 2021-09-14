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Луческу: Динамо не считает себя фаворитом группы Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник - о предстоящих матчах киевлян в еврокубковом турнире

Луческу: Динамо не считает себя фаворитом группы Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о группе киевской команды в Лиге чемпионов.

"Я сказал, что мы готовимся сделать шаг вперед. Мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что три команды впереди нас – по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших.

Когда я сказал о шаге вперед, то это о том, чтобы игроки более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг", – сказал Луческу.

Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Динамо" сыграет с "Бенфикой" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (8)
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аалекс ( Крым)
14.09.2021 в 16:01
Луческу, конечно, гениальный тренер, по меркам нашего чемпионата, но про фаворитов - это перебор. Хотя Бенфику дома должны обыграть. Удачи киевлянам.
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usovvictor (Kharkov)
14.09.2021 в 15:38
..."дед" реалист, без всхлипов и ахов - жизнь...
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+1
0
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 15:17
Угу... Сказал этим олухам не делать ошибки и они только рррраз и перестали их делать.)) Мы не фавориты группы... Дед, пора на пенсию.
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
14.09.2021 в 15:17
Кто бы сомневался )
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
14.09.2021 в 15:11
Ждём качественные изменения, а не шаг в кусты...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 15:10
))))))))))))))
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
14.09.2021 в 14:54
що мені в діда до вподоби це що він не створює ніякої паніки..."якщо не будем помилятись то все буде добре",неначе по рівню ми з ними рівні....а може це дійсно так...?Дай БОГ!!!
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+2
0
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 15:21
С возрастом на вещи смотришь спокойнее..
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+1
0


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