Стала известна заявка Шахтера U19 на Юношескую лигу УЕФА

Стала известна окончательная заявка "Шахтера" U19 на групповой этап Юношеской лиги УЕФА.

Всего в список вошло 37 игроков, среди которых 6 вратарей, 11 защитников, 13 полузащитников и 7 нападающих.

Вратари: Денис Твардовский, Тимур Пузанков, Денис Барченко, Максим Набыт, Владислав Кравец, Марко Кессель,

Защитники: Марьян Фарина, Назарий Гаврилюк, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Олег Чуйко, Александр Роспутько, Роман Савченко, Юрий Матвеев, Марьян Бац, Антон Дрозд, Николай Огарков,

Полузащитники: Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Артем Шолар, Антон Глущенко, Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Роман Плющ, Кирилл Сигеев, Александр Ющенко, Максим Деркач, Даниил Кревсун, Евгений Янович, Богдан Будко,

Нападающие: Даниил Гончарук, Кристиан Бако, Владислав Погорелый, Артем Векленко, Иван Борисенко, Михаил Дубровный, Александр Якименко.

Напомним, что соперниками "Шахтера" на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА стали мадридский "Реал", миланский "Интер" и тираспольский "Шериф". Уже 15 сентября юные "горняки" откроют еврокубковый сезон выездным матчем с "Шерифом"