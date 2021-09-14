С тремя легионерами и Нещеретом. Заявка Динамо на матчи Юношеской лиги УЕФА

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку "Динамо" U19 на матчи Юношеской лиги УЕФА.

Отметим, что место в списке нашлось как ряду опытных игроков во главе с Русланом Нещеретом, Константином Вивчаренко, Виктором Близниченко и Владимиром Бражко, так и новичкам команды Михаилу Протасевичу, Самба Диалло, Титасу Бузасу и Мехди Эль Хамишли.

Из футболистов, внесенных в заявку команды на первенство Украины U19, места в этом списке не нашлось полузащитникам Артему Шулянскому (в силу возраста) и Илье Гаджуку.

Всего тренерский штаб Игоря Костюка заявил на турнир 31 футболиста:

Вратари: Руслан Нещерет (2002), Иларион Тугай (2003), Денис Игнатенко (2003) Дмитрий Погорелый (2004),

Защитники: Константин Вивчаренко (2002), Максим Дячук (2003), Антон Боль (2003), Василий Танчак (2003), Навин Малюк (2003), Арсений Филатов (2004), Артем Бенедюк (2004), Михаил Протасевич (2004). Егор Сизонюк (2005),

Полузащитники: Владимир Бражко (2002), Виктор Близниченко (2002), Илья Скрипник (2003), Алексей Яцык (2003), Назар Волошин (2003), Самба Диалло (Сенегал, 2003), Мехди Эль Хамишли (Марокко, 2003), Дмитрий Мельниченко (2004), Титас Бузас (Литва, 2004), Антон Царенко (2004), Марк Подоляк (2004), Артем Слесар (2004), Арсений Килевый (2004), Артур Уваров (2004),

Нападающие: Кирилл Попов (2003), Игорь Горбач (2004), Дмитрий Кремчанин (2005), Максим Зоренко (2005).

Напомним, что в групповом этапе Юношеской лиги УЕФА киевляне сыграют с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

В первом матче группового турнира, который пройдет сегодня в Киеве, "Динамо" встретится с "Бенфикой". Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.