  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Шахтер может обыграть любую команду в группе, как и уступить всем этим командам
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Шахтер может обыграть любую команду в группе, как и уступить всем этим командам

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Завтра горняки стартуют в группе ЛЧ

Де Дзерби: Шахтер может обыграть любую команду в группе, как и уступить всем этим командам

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференции рассказал о готовности команды к Лиге чемпионов и предстоящем матче с "Шерифом"

– Ваш завтрашний оппонент – украинец Юрий Вернидуб. Как вы охарактеризуете футбол, который он ставит в "Шерифе"? Отличается ли его стиль от стиля украинских тренеров, с которыми вы уже играли в этом сезоне?

– Я думаю, что это всегда зависит от футболистов. Например, у "Шерифа" много игроков, которые действуют на скорости, предпочитают высокий ритм. Мы очень уважаем эту команду. Они квалифицировались в группу Лиги чемпионов так же, как и мы.

– Насколько "Шахтер" готов к матчам Лиги чемпионов после международной паузы?

– Мы уже провели один матч в чемпионате Украины после паузы, и хорошо. Сейчас предстоит игра Лиги чемпионов. Мы готовы. Поединок с "Шерифом" очень важен, и я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет, нужно просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника.

– Роберто, тот факт, что вы стартуете в групповом раунде поединком с "Шерифом", а не с другими оппонентами, которые номинально сильнее, это плюс? И насколько важно начать с победы?

– Я не смотрю на такие нюансы – неважно, фавориты мы перед матчем с "Шерифом" или нет. Равно как и не смотрю, является ли на бумаге "Интер" или "Реал" фаворитом перед встречей с нами. "Шахтер" может уступить всем этим командам, но я уверен, что может и выиграть у них всех. Поэтому мы просто должны думать о себе. Знаем, как нужно правильно готовиться к этим матчам, знаем свое оружие, чтобы хорошо сыграть против "Шерифа".

– Завтра на поле не будет Манора Соломона. Есть ли у вас вариант, кто его заменит?

– Фернандо или Мудрик. Я уже знаю, но не скажу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.09.2021 в 18:48
Другий варіант ймовірний
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...