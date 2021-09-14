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Марлон: Мне еще далеко до Рамоса

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Завтра горняки стартуют в ЛЧ

Марлон: Мне еще далеко до Рамоса

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон стал участником предматчевой пресс-конференции накануне первого тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом".

– Лига чемпионов – особенный турнир для тебя?

– Не хватает слов, чтобы описать, насколько сильные чувства меня переполняют, оттого что я буду выступать в столь большом турнире, как Лига чемпионов.

– По стилю игры ты напоминаешь Серхио Рамоса, хотя в свое время ты выступал в "Барселоне". Кто из футболистов на твоей позиции является примером для подражания и не мешает ли такой стиль в игре?

– Возможно, этой агрессивности и интенсивности я научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Спасибо за сравнение, но, думаю, мне еще далеко до Рамоса. А вообще мои кумиры – Серхио Рамос и Тиагу Силва.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Ten0N (Leopolis)
14.09.2021 в 18:24
Нигер, тебе вообще ни как до Рамоса.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.09.2021 в 18:11
если Марлон будет в основе, то или "привезет" гол, или удалят.
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0
-1


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