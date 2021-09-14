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Без Трубина, Коноплянки и Соломона. Известна заявка Шахтера на матч с Шерифом

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

В Тирасполь летят 24 игрока

Без Трубина, Коноплянки и Соломона. Известна заявка Шахтера на матч с Шерифом

shakhtar.com

Новина українською

Завтра, 15 сентября, донецкий "Шахтер" проведет свой первый, выездной матч против "Шерифа" в нынешней группе Лиги чемпионов.

Главный тренер горняков Роберто Де Дзерби уже определился с заявкой на матч.

В Тирасполь летят 24 игрока:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо

Напомним, что матч "Шериф" – "Шахтер" состоится 15 сентября и начнется в 20:00.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.09.2021 в 17:47
Конопля в списке есть, Коноплянки нет. и что опять с ним?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 17:42
Вообще без разницы, если будет хороший результат!!!
Ответить
0
0
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 17:26
Стадо обизян,стадо обизян, ой уж стадо обизян
Ответить
+1
-9
aleks68
14.09.2021 в 17:33
петух дырявый прикрой е....о.чмо за.....е можешь только отсосать.
Ответить
+7
-2
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 17:40
Сосет твой батя алкаш за бутыль боярышника
+1
-7
aleks68
14.09.2021 в 18:34
помолчал бы.твоя мама продажная шалава.зря она не сделала аборт.появился недоношенный придурок вроде тебя,который гавкает на сайте.помой фуфло чучело и лишний раз поплощи рот
0
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 18:37
Ахахаха, сказало существо, родившееся когда батяня по пьяни решил снять самую страшную шалаву на трассе
0
-1
Vantala (Kharkiv)
14.09.2021 в 17:34
Подробности о составе твоей семьи тут вряд-ли кому-то интересны.
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+8
-3


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