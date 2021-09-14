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Без Трубина, Коноплянки и Соломона. Известна заявка Шахтера на матч с Шерифом
В Тирасполь летят 24 игрока
shakhtar.com
Завтра, 15 сентября, донецкий "
Главный тренер горняков Роберто Де Дзерби уже определился с заявкой на матч.
В Тирасполь летят 24 игрока:
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо
Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо
Напомним, что матч "Шериф" – "Шахтер" состоится 15 сентября и начнется в 20:00.
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