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Грозный: Склоняюсь к победе Динамо, у них выше жажда победы
Специалист разобрал соперников перед матчем Лиги чемпионов
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда
"На мой взгляд, команды очень похожи. Первое: у них очень опытные и квалифицированные тренеры. Второе: они лидеры своих чемпионатов. Третье: используют разнообразную тактику с учетом соперника. Четвертое: хороши на стандартах у ворот оппонента. Пятое: очень мало пропускают, потому что очень хорошо командно обороняются. Шестое: много конструктивных творческих игроков, поэтому хорошо комбинируют. Седьмое: активные и эффективны фланги у обеих команд.
Правда, динамовцы значительно лучше прессингуют и лучше готовы кондиционно. Мы это видели в матче с "Металлистом 1925". Когда во втором тайме киевляне включили прессинг, они практически сразу решили игру, победив 2:0.
Динамовцы здорово прессингуют, и они хорошо выглядят. Я уверен, что киевляне будут прессинговать "Бенфику", чтобы нейтрализовать фирменную игру "орлов". Основная борьба будет в центре поля. Жаль, что киевлянам не поможет еще не залечивший повреждение Виталий Буяльский, который стал одним из харизматических лидеров команды, забивая решающие мячи. Кроме него ряд ребят по разным причинам отсутствует.
В этом матче я склоняюсь к победе динамовцев. Они коллективнее, быстрее, организованнее, жестче, агрессивнее во всех моментах. У динамовцев выше жажда победы", - сказал Грозный.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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