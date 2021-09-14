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Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

4:0 - отличный старт группового турнира

Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Киевское Динамо U-19 провело свой первый матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

На стадионе Динамо киевляне принимали Бенфику.

Киевляне разгромили соперника, однако не сказать, что игра давалась украинцам так уж легко.

Боль открыл счет уже на 8-й минуте, и этот счет сохранялся до середины второго тайма.

Ближе к концу матча Бенфика начала раскрываться, большими силами идти вперед, что и давало молодым киевлянам зоны и пространство.

После гола Бражко орлы фактически остановились, ну а Волошин и Диалло в концовке добили деморализованного соперника.

4:0, отличный старт, который, надеемся, вечером поддержит и основа киевлян.

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

Голы: Боль (8), Бражко (65), Волошин (79), Диалло (80)

Предупреждения: Волошин, Вивчаренко - Араужу

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Яцик, Царенко (Скрипник, 84), Волошин (Слесар, 84), Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Термит (Киев)
14.09.2021 в 18:45
Супер!
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 18:26
Молодёжь у нас есть талантливая! Главное вовремя им давать возможность раскрыться, а не по арендам в одном чемпионате гонять!
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+4
-1
Dr. House (Поділля)
14.09.2021 в 18:29
Иногда Колибри может изрекать умные мысли. Почаще бы так)))
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+4
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.09.2021 в 18:51
У нас - це в київському Динамо, флагмані українського футболу. Тож не примазуйтесь до здобутків команди, яку ви фанатично і тупо хейтите.
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0
0
Андрей(Киев) (Киев)
14.09.2021 в 18:25
Молодцы,вот так бы и вечером!!!
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.09.2021 в 18:07
«Ах, это прелестно, прелестно!» (из м/ф «Возвращение блудного попугая») :)
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+2
-1


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