Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА

Киевское Динамо U-19 провело свой первый матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

На стадионе Динамо киевляне принимали Бенфику.

Киевляне разгромили соперника, однако не сказать, что игра давалась украинцам так уж легко.

Боль открыл счет уже на 8-й минуте, и этот счет сохранялся до середины второго тайма.

Ближе к концу матча Бенфика начала раскрываться, большими силами идти вперед, что и давало молодым киевлянам зоны и пространство.

После гола Бражко орлы фактически остановились, ну а Волошин и Диалло в концовке добили деморализованного соперника.

4:0, отличный старт, который, надеемся, вечером поддержит и основа киевлян.

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

Голы: Боль (8), Бражко (65), Волошин (79), Диалло (80)

Предупреждения: Волошин, Вивчаренко - Араужу

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Яцик, Царенко (Скрипник, 84), Волошин (Слесар, 84), Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)