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Кандауров: Динамо и Бенфика смогут дать бой в своей группе двум европейским грандам
Бывший игрок сборной Украины и португальской "Бенфики" Сергей Кандауров ответил на вопросы сайта UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шейк
Сергей Кандауров - известный в прошлом полузащитник, выступавший за "Металлист" (Харьков), "Маккаби" (Хайфа), "Бенфику", "Гелиос" (Харьков), чемпион Европы среди юниоров в составе сборной СССР (1990), тренер, работавший в харьковских клубах "Металлист", "Гелиос" и "Арсенал", ныне трудится на должности спортивного директора в украинском филиале футбольной Академии "Бенфики". Сергей Викторович поделился своими ожиданиями от матча динамовцев с его бывшим клубом в рамках Лиги Чемпионов. Добавим, что в составе "Бенфики" Сергей провел 67 матчей и забил 12 голов (1997 - 2001).
- Нам известно, что Вы внимательно следите за выступлениями "Бенфики". Каковы на Ваш взгляд сильные стороны у португальской команды?
- За всеми матчами "Бенфики" в чемпионате Португалии я не слежу. Я смотрел их матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов против московского "Спартака" и голландского ПСВ. Португальская команда здорово провела эти матчи. В матче против "Спартака" португальцы доминировали и не дали российской команде не единого шанса. В первом матче против ПСВ "Бенфика" отлично провела первый тайм, во втором команда чуть устала. А в ответной игре в Голландии после красной карточки прекрасно защищались, просто шедеврально отработали в защите. Эти матчи показали, что "Бенфика" может здорово играть в атаке, и также здорово умеет защищаться. Команда показала свой уровень, мне игра "Бенфики" нравится.
- Как считаете, на что способно киевское "Динамо" в сегодняшнем матче и вообще в этом розыгрыше Лиги Чемпионов?
- Матчи чемпионата Украины все подряд не смотрю. Видел фрагменты отдельных матчей динамовцев. Что могу сказать? На данный момент, я считаю, силы команд приблизительно равны. У "Динамо" будет преимущество в плане того, что они будут играть дома. "Бенфика" же летала на острова в чемпионате, и хоть одержала лёгкую победу со счётом 5:0, но расстояние приличное, и перелёты эти дальние могут сказаться. И плюс болельщики. Я читал, что на матче сегодня ожидается 42 тысячи зрителей. Мне думается, и "Динамо", и "Бенфика" смогут дать бой в своей группе двум европейским грандам.
- Сегодня будет битва не только двух команд, но и бой двух тренеров Мирчи Луческу и Жорже Жезуса. Насколько схож футбол, исповедуемый этими двумя тренерами?
- На мой взгляд "Динамо" - это тренерская команда. Луческу может подстроиться под стиль любого соперника и при этом его команда не теряет свой стиль игры. Что касается "Бенфики", я увидел, что Жезус любит атаковать, но при этом команда умеет очень квалифицированно защищаться. В центе поля играют очень опытные игроки. "Бенфика" усилилась, в команду пришли приличные квалифицированные игроки. Я даже думал, что "Бенфика" станет чемпионом в завершившемся сезоне. Но они сезон потратили на то, чтобы вновь пришедшие новички, купленные за большие деньги, прошли адаптацию. Сейчас они уже полностью адаптировались, сыгрались, почувствовали уверенность и показывают очень приличный футбол. Яремчук очень хорошо влился в коллектив, у него очень хорошие партнёры и я, думаю, его адаптация пройдёт легко.
- За кого будете болеть сегодня?
- Я буду болеть и за "Динамо" и за "Бенфику". Очень надеюсь, увидеть хороший футбол в исполнении обеих команд.
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